Стало известно о визите Джонсона в украинскую Бучу

Экс-премьер Британии Борис Джонсон приехал на Украину как частное лицо.
Джонсон посетил Бучу и Бородянку, сообщает Reuters.
Опубликована видеосъемка из Бородянки. На кадрах Джонсона сопровождает глава Киевской области Алексей Кулеба. Экс-премьер общается с человеком в облачении священника, при этом его охраняют несколько вооруженных автоматами военных.
С минувшего сентября Джонсон не занимает государственных постов. Ранее он несколько раз посещал Киев, будучи премьер-министром.
Ранее Джонсон на форуме в Давосе призвал Запад поставлять Украине танки.