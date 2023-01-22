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38 минут назад

Стало известно о визите Джонсона в украинскую Бучу

Майк Габриелян

Экс-премьер Британии Борис Джонсон приехал на Украину как частное лицо.

Стало известно о визите Джонсона в украинскую Бучу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джонсон посетил Бучу и Бородянку, сообщает Reuters.

Опубликована видеосъемка из Бородянки. На кадрах Джонсона сопровождает глава Киевской области Алексей Кулеба. Экс-премьер общается с человеком в облачении священника, при этом его охраняют несколько вооруженных автоматами военных.

С минувшего сентября Джонсон не занимает государственных постов. Ранее он несколько раз посещал Киев, будучи премьер-министром.

Ранее Джонсон на форуме в Давосе призвал Запад поставлять Украине танки.

В мире,Борис Джонсон,
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