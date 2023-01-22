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29 минут назад

В Японии за месяц впервые умерли более 8 тыс. зараженных коронавирусом

ТАСС

Минимум 8 102 жителя Японии умерли в январе после заражения коронавирусом, что стало антирекордом соответствующего месячного показателя в стране. Об этом свидетельствует статистика, распространенная в воскресенье японским Минздравом.

В Японии за месяц впервые умерли более 8 тыс. зараженных COVID
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Общее число летальных исходов достигло 65,3 тыс. В воскресенье в стране умерли 326 инфицированных, 671 зараженный находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии. Кроме того, за минувшие сутки в Японии было подтверждено 64,4 тыс. новых случаев инфицирования, общее число зараженных с начала пандемии составило порядка 32 млн.

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20 января премьер-министр Японии Фумио Кисида, несмотря на ухудшение статистики по летальным исходам, поручил Минздраву изучить с учетом мнений экспертов вопрос о переводе статуса коронавируса в категорию, соответствующую сезонному гриппу. Кисида также призвал пересмотреть правила ношения масок, которые сейчас обязательны в помещениях и транспорте.

В настоящее время COVID-19 занесен в Японии в так называемую вторую категорию инфекционных заболеваний, что предполагает, в частности, лечение полностью за государственный счет. Этот статус позволяет также вводить принудительные ограничения, в том числе карантин. После перевода ковида в так называемую пятую категорию лечение будет оплачиваться пациентом с учетом страховой скидки, а вакцинация станет частично платной. Правительство будет принимать соответствующие меры поэтапно, в течение переходного периода, покрывая соответствующие расходы.

Перевод ковида в категорию, к которой относится сезонный грипп, может также привести к ослаблению въездных ограничений, поскольку приезжающим не нужно будет сдавать тесты. В настоящее время отрицательные результаты тестирования должны предоставлять все приезжающие из Китая, а также те путешественники из остальных стран, у кого нет трех прививок признанными в Японии вакцинами. Точной даты, с которой ковид будет фактически приравнен к сезонному гриппу, официально не называется, лишь отмечается, что это должно быть сделано весной. По данным источников газеты Sankei, эти меры должны вступить в силу с 1 апреля.

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