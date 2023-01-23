В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
54 минуты назад

Posta: Эрдоган обсудит процесс вступления Швеции в НАТО с кабмином Турции

RT на русскомиещё 1

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с кабинетом министров процесс вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает издание Posta.

Эрдоган обсудит вступление Швеции в НАТО с кабмином Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале сказано, что будет дана оценка позиции шведского правительства, которое «допустило скандальные протесты», организованные против Турции в последнее время.

«На заседании кабмина будет обсуждаться растущая напряжённость в отношениях между двумя государствами после того, как Швеция закрыла глаза на провокации, а также процесс вступления страны в НАТО», — сообщает издание.

22 января замглавы правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара ожидает от Стокгольма неукоснительного выполнения всех обязательств по противодействию терроризму, которые предусмотрены подписанным с ней меморандумом.

Перед этим протестующие в Турции сожгли флаг Швеции у генконсульства страны в Стамбуле в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является актом неуважения по отношению к мусульманам.

В мире,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители