Эрдоган обсудит вступление Швеции в НАТО с кабмином Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с кабинетом министров процесс вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает издание Posta.
В материале сказано, что будет дана оценка позиции шведского правительства, которое «допустило скандальные протесты», организованные против Турции в последнее время.
«На заседании кабмина будет обсуждаться растущая напряжённость в отношениях между двумя государствами после того, как Швеция закрыла глаза на провокации, а также процесс вступления страны в НАТО», — сообщает издание.
22 января замглавы правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара ожидает от Стокгольма неукоснительного выполнения всех обязательств по противодействию терроризму, которые предусмотрены подписанным с ней меморандумом.
Перед этим протестующие в Турции сожгли флаг Швеции у генконсульства страны в Стамбуле в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является актом неуважения по отношению к мусульманам.