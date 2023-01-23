Эрдоган обсудит вступление Швеции в НАТО с кабмином Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с кабинетом министров процесс вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает издание Posta.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В материале сказано, что будет дана оценка позиции шведского правительства, которое «допустило скандальные протесты», организованные против Турции в последнее время.

«На заседании кабмина будет обсуждаться растущая напряжённость в отношениях между двумя государствами после того, как Швеция закрыла глаза на провокации, а также процесс вступления страны в НАТО», — сообщает издание.

22 января замглавы правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара ожидает от Стокгольма неукоснительного выполнения всех обязательств по противодействию терроризму, которые предусмотрены подписанным с ней меморандумом.

Перед этим протестующие в Турции сожгли флаг Швеции у генконсульства страны в Стамбуле в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме.