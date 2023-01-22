В Дубае открылся самый дорогой отель на планете

В Дубае (ОАЭ) открылся самый дорогой отель на планете Atlantis The Royal, стоимость строительства которого оценивается в $1,5 млрд. На церемонию открытия была приглашена известная певица Бейонсе.

Фото: Atlantis The Royal Atlantis The Royal

По данным газеты, попасть на церемонию можно было только по именным пригласительным. Стоимость билета у перекупщиков составляла 150 тысяч евро (около 11 млн. рублей).

Американская поп-дива Бейонсе на церемонии открытия дала первый концерт с 2018 года. За 70 минут на сцене Бейонсе сменила три платья: розовое от украинского бренда Frolov, красное от ливанского дизайнера Nicolas Jebran и желтое от дубайского бренда Atelier Zuhra, сообщает портал Day.az.

Певица исполнила свои главные хиты Crazy in Love, Spirit и Drunk in Love. За свое выступление, по предварительным данным, она получила $24 млн.

Кроме того, на открытии присутствовали британский певец Лиам Пэйн, супруг Бейонсе Джей Зи, австралийская актриса Ребел Уилсон, американская модель Оливия Калпо, звезда «Эмили в Париже» Эшли Парк, а также российские певицы Нюша и Клава Кока.

Уточняется, что одна ночь в отеле премиум-сегмента обойдется в 9 млн рублей. В сервис входит предоставление гостям личного дворецкого. Кроме того, им предлагаются зубные щетки и расчески, изготовленные из чистого золота.