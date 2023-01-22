Тысячи молдаван могут депортировать из Германии

«Порядка 3,2 тысячи молдаван, в основном семьи с детьми, теперь должны выехать из Германии добровольно, в противном случае им грозит депортация», — пишет газета, уточняя, что за последние два года около 10 тыс. молдаван обратились в Германию за защитой.