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24 минуты назад

ZDG: более трех тысяч граждан Молдавии могут депортировать из Германии

Газета.Ru

Более трех тысяч граждан Молдавии должны покинуть Германию под угрозой депортации, пишет молдавское издание Ziarul de Garda.

Тысячи молдаван могут депортировать из Германии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В публикации говорится, что массовая миграция граждан Молдавии в Германию началась три года назад, с началом пандемии коронавируса. К настоящему моменту граждане Молдавии в Берлине стали крупнейшей этнической группой, которую обязали покинуть страну.

«Порядка 3,2 тысячи молдаван, в основном семьи с детьми, теперь должны выехать из Германии добровольно, в противном случае им грозит депортация», — пишет газета, уточняя, что за последние два года около 10 тыс. молдаван обратились в Германию за защитой.

По официальным данным, в настоящее время 729 молдавских граждан ожидают в ФРГ получение статуса беженца.

Ранее немецкое издание Bild писало, что в 2022 году в Германии зарегистрировано рекордное число нелегальных мигрантов.

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