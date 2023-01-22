Тысячи молдаван могут депортировать из Германии

Более трех тысяч граждан Молдавии должны покинуть Германию под угрозой депортации, пишет молдавское издание Ziarul de Garda.
В публикации говорится, что массовая миграция граждан Молдавии в Германию началась три года назад, с началом пандемии коронавируса. К настоящему моменту граждане Молдавии в Берлине стали крупнейшей этнической группой, которую обязали покинуть страну.
«Порядка 3,2 тысячи молдаван, в основном семьи с детьми, теперь должны выехать из Германии добровольно, в противном случае им грозит депортация», — пишет газета, уточняя, что за последние два года около 10 тыс. молдаван обратились в Германию за защитой.
По официальным данным, в настоящее время 729 молдавских граждан ожидают в ФРГ получение статуса беженца.
Ранее немецкое издание Bild писало, что в 2022 году в Германии зарегистрировано рекордное число нелегальных мигрантов.