Премьер Польши допустил передачу Украине Leopard 2 без согласия ФРГ

Власти Польши рассматривают вариант создания меньшей коалиции государств, готовых поставлять танки Leopard 2 Украине, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает PAP. По его словам, речь идет о формировании союза без Германии, если она так и не примет решения по отправке боевых машин Киеву.
«Если согласия Германии на Leopard так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина «истекает кровью» <…>. Украина и Европа победят в этом конфликте с Германией или без нее», — отметил Моравецкий.
Как указал премьер Польши, от Германии зависит, захочет ли она присоединиться к этой миссии по помощи Украине или выберет «молча наблюдать» за конфликтом. Он также добавил, что хотел бы услышать от Берлина четкую позицию по поводу поставки немецких танков Киеву.