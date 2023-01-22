Премьер Польши допустил передачу Украине Leopard 2 без согласия ФРГ

«Если согласия Германии на Leopard так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина «истекает кровью» <…>. Украина и Европа победят в этом конфликте с Германией или без нее», — отметил Моравецкий.