Власти Греции презентовали послам ЕС забор на границе с Турцией

Послы из стран Евросоюза и Великобритании посетили греческо-турецкую границу, встретившись с министром защиты граждан Греции Такисом Теодорикакосом, передает РИА Новости. По информации агентства, чиновник показал дипломатам меры защиты, предпринимаемые Афинами против нелегалов.
«Сегодняшняя встреча здесь посылает сигнал единства и солидарности и выражает нашу общую волю к эффективной охране европейских границ с Турцией, к применению международного права, а также нашу решимость к стабильности и сотрудничеству в регионе», — отметил Теодорикакос.
Как указал греческий министр, он, в частности, продемонстрировал иностранным послам забор на границе двух государств общей длиной около 37,5 км. Он также добавил, что этот проект нуждается в европейской поддержке.
«Безопасность европейских государств и их граждан является необходимым условием борьбы с нелегальной иммиграцией и, следовательно, охраны внешних границ здесь, на Эвросе. По этой причине проект нуждается в поддержке не только греческого государства, но и европейского общественного мнения, а также самого Евросоюза и европейских государств в отдельности», — подчеркнул Теодорикакос.