Власти Греции презентовали послам ЕС забор на границе с Турцией

«Безопасность европейских государств и их граждан является необходимым условием борьбы с нелегальной иммиграцией и, следовательно, охраны внешних границ здесь, на Эвросе. По этой причине проект нуждается в поддержке не только греческого государства, но и европейского общественного мнения, а также самого Евросоюза и европейских государств в отдельности», — подчеркнул Теодорикакос.