В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
29 минут назад

Великобритания заявила, что убеждает союзников по НАТО поставить Украине Leopard 2

ТАССиещё 1

Великобритания обсуждает с союзниками по НАТО поставки на Украину танков Leopard 2 и другой современной боевой техники. Об этом в воскресенье сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в интервью телеканалу Sky News.

Sky News: Британия убеждает союзников по НАТО поставить Украине Leopard 2
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы хотим быть уверенными в том, что украинцы восторжествуют и что это произойдет в скором времени, поскольку это наилучший способ сохранить как можно больше жизней, - сказал он. - Мы бы хотели, чтобы все страны пошли [в вопросе помощи Украины] как можно дальше, но все они будут поддерживать Украину таким образом, который кажется им наиболее подходящим". Клеверли добавил, что украинские власти настаивают на поставках танков, считая, что их передача поможет им отбросить российские войска.

"Я говорил со своими международными партнерами о поставках бронированной техники, в том числе танков Leopard 2, которые особенно эффективны. Я бы хотел видеть, что Украина имеет подобное оружие", - указал руководитель Форин оффиса.

Он подчеркнул, что "продолжит вести переговоры с союзниками по НАТО", чтобы гарантировать передачу Украине "лучших типов вооружения" и боевой техники.

20 января на авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла очередная встреча министров обороны порядка 50 стран, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Киеву. По ее результатам министр обороны Германии Борис Писториус сообщил в эфире телеканала Phoenix, что участники еще не приняли никакого решения о поставке Украине немецких танков Leopard 2. Он также заметил, что сплоченной коалиции, заинтересованной в обязательных поставках Киеву Leopard, не существует, но не исключил, что такое решение может быть принято "в ближайшие дни".

В мире,Джеймс Клеверли,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители