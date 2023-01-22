Sky News: Британия убеждает союзников по НАТО поставить Украине Leopard 2

Великобритания обсуждает с союзниками по НАТО поставки на Украину танков Leopard 2 и другой современной боевой техники. Об этом в воскресенье сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в интервью телеканалу Sky News.

"Мы хотим быть уверенными в том, что украинцы восторжествуют и что это произойдет в скором времени, поскольку это наилучший способ сохранить как можно больше жизней, - сказал он. - Мы бы хотели, чтобы все страны пошли [в вопросе помощи Украины] как можно дальше, но все они будут поддерживать Украину таким образом, который кажется им наиболее подходящим". Клеверли добавил, что украинские власти настаивают на поставках танков, считая, что их передача поможет им отбросить российские войска.

"Я говорил со своими международными партнерами о поставках бронированной техники, в том числе танков Leopard 2, которые особенно эффективны. Я бы хотел видеть, что Украина имеет подобное оружие", - указал руководитель Форин оффиса.

Он подчеркнул, что "продолжит вести переговоры с союзниками по НАТО", чтобы гарантировать передачу Украине "лучших типов вооружения" и боевой техники.