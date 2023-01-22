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43 минуты назад

Ким Чен Ын первым получил ответ Си Цзипьпина на соболезнования о смерти экс-председателя КНР

Газета.Ru

Председатель КНР Си Цзиньпин отреагировал на письмо главы Северной Кореи Ким Чен Ына, направленное после смерти бывшего руководителя Китая Цзян Цзэминя, передает ТАСС со ссылкой на северокорейское государственное агентство ЦТАК. По информации агентства, Пхеньян «прежде всех» получил ответное послание со стороны Пекина.

Ким Чен Ын первым получил ответ Си Цзипьпина на соболезнования о смерти экс-председателя КНР
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В новой ситуации китайская сторона вместе с корейской готова продолжить защиту, укрепление и развитие связей Пекина и Пхеньяна, способствуя успеху дела социализма в обеих странах, достижению регионального мира, стабильности и процветания, обеспечивая счастье народов двух государств», — говорится в тексте.

Как указывает ЦТАК, в своем письме Си Цзиньпин отметил особую роль Цзяна Цзэминя в отношениях двух государств. Председатель КНР также подчеркнул, что бывший руководитель Китая был «близким другом» руководства Северной Кореи.

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