Ким Чен Ын первым получил ответ Си Цзипьпина на соболезнования о смерти экс-председателя КНР

«В новой ситуации китайская сторона вместе с корейской готова продолжить защиту, укрепление и развитие связей Пекина и Пхеньяна, способствуя успеху дела социализма в обеих странах, достижению регионального мира, стабильности и процветания, обеспечивая счастье народов двух государств», — говорится в тексте.