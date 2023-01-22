Боррель назвал объем помощи ЕС Украине

Политическое решение о поставке Украине танков до сих не было принято в основном из-за позиции Германии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете El Diario.
"Это та дискуссия о танках, которая идет сегодня, и которая понемногу, слишком понемногу продвигается к решению о поставках этого вооружения", - отметил он. "Лично я считаю, что в нынешнем состоянии войны нужно поставить танки Украине, - отметил глава дипломатии ЕС. - Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии".
"Нужно принять риск по снабжению Украины необходимым вооружением, - добавил он. - Риск был всегда, именно из-за этого риска не хотели передавать истребители".
Боррель также пояснил, что дебаты по вопросу возможного направления боевых самолетов Киеву исчерпаны.
"Вместо этого поставляется зенитное оружие", - сказал он.
"Мы провели исследование, чтобы увидеть, какой была общая помощь Украине, и речь идет об около €50 млрд, - отметил глава дипломатии ЕС. - Это и экономическая помощь, чтобы страна работала, <...> и гуманитарная помощь, помощь беженцам. И мы предоставили Украине военную помощь: 3,5 млрд из Европейского фонда и более 7,5 млрд - вклад государств. Все это делает нас первым донором Украине. Не в военном [отношении], а в общем".
Боррель также признал, что существует критика из-за того, что Европа и Запад уделяют больше времени вопросам поставок оружия Киеву, чем дипломатии и диалогу с Россией. При этом глава дипломатии ЕС счел такую критику необоснованной.
20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла очередная встреча министров обороны нескольких десятков стран, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Киеву. По ее результатам министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники еще не приняли никакого решения о поставке Украине танков Leopard 2. Он также заметил, что сплоченной коалиции, заинтересованной в обязательных поставках Киеву Leopard, не существует, но не исключил, что такое решение может быть принято в ближайшие дни.