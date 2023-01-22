Боррель назвал объем помощи ЕС Украине

Политическое решение о поставке Украине танков до сих не было принято в основном из-за позиции Германии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете El Diario.

"Это та дискуссия о танках, которая идет сегодня, и которая понемногу, слишком понемногу продвигается к решению о поставках этого вооружения", - отметил он. "Лично я считаю, что в нынешнем состоянии войны нужно поставить танки Украине, - отметил глава дипломатии ЕС. - Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии".

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"Нужно принять риск по снабжению Украины необходимым вооружением, - добавил он. - Риск был всегда, именно из-за этого риска не хотели передавать истребители".

Боррель также пояснил, что дебаты по вопросу возможного направления боевых самолетов Киеву исчерпаны.

"Вместо этого поставляется зенитное оружие", - сказал он.

"Мы провели исследование, чтобы увидеть, какой была общая помощь Украине, и речь идет об около €50 млрд, - отметил глава дипломатии ЕС. - Это и экономическая помощь, чтобы страна работала, <...> и гуманитарная помощь, помощь беженцам. И мы предоставили Украине военную помощь: 3,5 млрд из Европейского фонда и более 7,5 млрд - вклад государств. Все это делает нас первым донором Украине. Не в военном [отношении], а в общем".

Боррель также признал, что существует критика из-за того, что Европа и Запад уделяют больше времени вопросам поставок оружия Киеву, чем дипломатии и диалогу с Россией. При этом глава дипломатии ЕС счел такую критику необоснованной.