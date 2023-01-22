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17 минут назад

Финляндия заморозила активы россиян на €187 млн

Илья Родин

Финляндия заморозила активы россиян на €187 млн, рассказала руководитель отдела санкций МИД страны Пиа Саариваара. Об этом пишет портал Yle.

Финляндия заморозила активы россиян на €187 млн
Фото: соцсетисоцсети

«Делами замороженных активов в стране занимается управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму €187 млн», - отметила Саариваара.

Чиновница пояснила, что речь идет об акциях, самолетах, машинах, яхтах, недвижимости и другом имуществе.

Уточняется, что власти Финляндии наложили арест на собственность физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки Евросоюза.

Ранее сообщалось, что федеральные прокуроры прикладывают значительные усилия, чтобы обнаружить и конфисковать замороженные на территории США разнообразные активы российских бизнесменов.

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