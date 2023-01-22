В ФРГ разгорелся скандал после решения Шольца по танкам для ВСУ

Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему. <...> Мы всегда отстаем от волны. Так что мы всегда ждем, пока что-нибудь произойдет. Германия ждет, Федеральный канцлер ждет, пока давление не возрастет, и тогда вы в некотором роде начнете действовать, — сказала Штрак-Циммерманн.