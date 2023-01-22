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39 минут назад

В Германии разгорелся скандал после решения Шольца не поставлять танки ВСУ

News.ru

Решение канцлера Германии Олафа Шольца временно не отправлять танки Leopard 2 на Украину вызвало активные споры в Бундестаге, пишет Zeit. Так, глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн потребовала объяснить причины подобного решения. По ее мнению, Шольц начнет предпринимать конкретные действия только под давлением.

В ФРГ разгорелся скандал после решения Шольца по танкам для ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему. <...> Мы всегда отстаем от волны. Так что мы всегда ждем, пока что-нибудь произойдет. Германия ждет, Федеральный канцлер ждет, пока давление не возрастет, и тогда вы в некотором роде начнете действовать, — сказала Штрак-Циммерманн.

Она выразила надежду, что новый министр обороны ФРГ Борис Писториус «развяжет оковы» и примет решение о поставке танков Leopard 2 на Украину.

Der Spiegel узнала о планах ФРГ передать Украине старые танки Leopard

В свою очередь, глава Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что политика безопасности Европы не ограничивается поставками оружия. Он предположил, что после отправления танков на Украину может встать вопрос о передаче самолетов и войск. При этом сам депутат также выразил мнение, что ВСУ следует передать танки.

В мире,Олаф Шольц,Бундестаг,
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