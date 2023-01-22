Лукашенко обозначил главную задачу белорусской дипломатии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главной задачей белорусской дипломатии создание механизмов поддержания равноправных международных отношений, диалога на принципах безопасности и взаимовыгодной торговли. Об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-службой президента поздравлении с Днем дипломатического работника.

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"Сегодня главная задача нашей дипломатии - создание механизмов поддержания равноправных международных отношений, конструктивного диалога на принципах безопасности и взаимовыгодной торговли", - цитирует пресс-служба текст поздравления.

Лукашенко выразил уверенность в том, что "нынешнее поколение работников МИД твердо стоит на родной белорусской земле и способно успешно справляться с любыми вызовами". Президент призвал сотрудников внешнеполитического ведомства быть достойными продолжателями традиций белорусской дипломатической школы и с честью выполнять доверенную им народом почетную миссию.