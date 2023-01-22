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31 минуту назад

Лукашенко назвал главную задачу белорусской дипломатии

ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главной задачей белорусской дипломатии создание механизмов поддержания равноправных международных отношений, диалога на принципах безопасности и взаимовыгодной торговли. Об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-службой президента поздравлении с Днем дипломатического работника.

Лукашенко обозначил главную задачу белорусской дипломатии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня главная задача нашей дипломатии - создание механизмов поддержания равноправных международных отношений, конструктивного диалога на принципах безопасности и взаимовыгодной торговли", - цитирует пресс-служба текст поздравления.

Лукашенко выразил уверенность в том, что "нынешнее поколение работников МИД твердо стоит на родной белорусской земле и способно успешно справляться с любыми вызовами". Президент призвал сотрудников внешнеполитического ведомства быть достойными продолжателями традиций белорусской дипломатической школы и с честью выполнять доверенную им народом почетную миссию.

Отмечаемый 22 января профессиональный праздник День дипломатического работника был установлен указом президента Белоруссии в октябре 2018 года. Выбор даты связан с историей первого внешнеполитического ведомства республики - Комиссариата иностранных дел Социалистической Советской Республики Белоруссии, объявление о начале деятельности которого было опубликовано в газете "Звязда" 22 января 1919 года.

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