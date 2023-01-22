В Чехии призвали к дипломатическому решению украинского конфликта

Он призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. «Главное — начать общественную дискуссию о других путях, кроме борьбы до последнего украинца. Для сравнения: наша чешская армия при нынешних потерях на украинском фронте сама с трудом продержалась бы 250 дней, пока не осталось бы ни одного бойца. Так что, отправим ее туда?» — подчеркнул автор.