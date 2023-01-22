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52 минуты назад

В минобороны Бразилии объяснили отставку главкома недоверием президента да Силвы

Газета.Ru

Министр обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро объяснили отставку главнокомандующего вооруженными силами страны генерала армии Томаса Мигела Рибейро Пайвы недоверием со стороны президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает ТАСС.

В Бразилии объяснили отставку главкома недоверием да Силвы
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Отношения в первую очередь с командованием сухопутными войсками были травмированы с точки зрения доверия и мы решили, что необходимо необходимо сразу же положить этому конец, чтобы перешагнуть через этот инцидент. Сегодня мы снова делаем ставку на сближение правительства президента Лулы с вооруженными силами", - заявил Монтейро.

Отмечается, что смена начальников сухопутных войск, военно-морских сил и ВВС произошла после их встречи с да Силвой - кроме того, президент Бразилии неоднократно выражал недоверие вооруженным силам на фоне протестов после его избрания на этот пост. Да Силва обвинил правоохранительные органы и силовые ведомства в попустительстве, из-за которого жертвами погромов стали правительственные объекты.

Ранее министр обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро после встречи президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы с главкомами сухопутных войск, ВМС и ВВС заявил, что в ведомстве не видят признаков причастности военных к погромам в столице 8 января.

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