В Бразилии объяснили отставку главкома недоверием да Силвы

Министр обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро объяснили отставку главнокомандующего вооруженными силами страны генерала армии Томаса Мигела Рибейро Пайвы недоверием со стороны президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает ТАСС.

Фото: Global Look Press Global Look Press

"Отношения в первую очередь с командованием сухопутными войсками были травмированы с точки зрения доверия и мы решили, что необходимо необходимо сразу же положить этому конец, чтобы перешагнуть через этот инцидент. Сегодня мы снова делаем ставку на сближение правительства президента Лулы с вооруженными силами", - заявил Монтейро.

Отмечается, что смена начальников сухопутных войск, военно-морских сил и ВВС произошла после их встречи с да Силвой - кроме того, президент Бразилии неоднократно выражал недоверие вооруженным силам на фоне протестов после его избрания на этот пост. Да Силва обвинил правоохранительные органы и силовые ведомства в попустительстве, из-за которого жертвами погромов стали правительственные объекты.