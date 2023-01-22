Посол ЮАР в России Макетука: в ЮАР каждый ребенок знает, кто такой Путин

Посол Южно-Африканской Республики Мзувукиле Макетука, комментируя заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, рассказал о популярности президента России Владимира Путина в ЮАР. Об этом сообщает РИА Новости.
Боррель в декабря 2022 года заявил, что искренность африканцев, которые участвуют в демонстрациях в поддержку РФ, вызывает сомнения. Он считает, что поддерживающие России жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой" Путин.
"Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина", – сказал Макетука.
Он добавил, что в ЮАР точно знают, где расположена Москва и Санкт-Петербург, так как в республиканских школах проходят историю России в XX веке.