Посол ЮАР в России Макетука: в ЮАР каждый ребенок знает, кто такой Путин

"Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина", – сказал Макетука.