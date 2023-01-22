В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
31 минуту назад

В США назвали «идиотизмом» заявление Байдена о секретных документах

Вечерняя Москваиещё 5

Заявление президента США Джо Байдена, согласно которому он сожалеет о найденных в его гараже секретных документах, говорит о полном «идиотизме». Об этом в воскресенье, 22 января, заявил ведущий Fox News Джонатан Тарли.

В США назвали «идиотизмом» заявление Байдена о секретных документах
Фото: flickr/whitehouseflickr/whitehouse

— Его (Байдена. — прим. «ВМ») заявление «без сожалений» просто бесит. Это также редкостный дебилизм, учитывая присутствие прокурора на месте, — сказал он.

Тарли добавил, что поведение Байдена касательно документов можно объяснить двумя версиями. Либо американский лидер верит, что генпрокурор скроет подробности дела, либо наоборот — он старается, чтобы на него завели уголовное дело.

По словам журналиста, порядка 60 процентов американцев недовольны безответственностью своего президента. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала, передает РИА Новости.

После обнаружения секретных документов в гараже Байдена вокруг президента США разразился скандал. В связи с этим американская генпрокуратура уже начала специальное расследование. Чем грозит Байдену «гаражный кейс» и как это повлияет на его второй срок — в материале «Вечерней Москвы».

В мире,Джозеф Байден,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители