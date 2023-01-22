Референдум в Словакии признают недействительным

Референдум об изменениях в конституцию Словакии признают недействительным из-за низкой явки. Об этом сообщает телеканал ТА3 со ссылкой на Государственное управление статистики.

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Согласно предварительным данным, приводимым телеканалом, в референдуме о внесении изменений в Конституцию для возможности досрочно прекращать полномочия парламента приняли участие около 27,26% граждан, однако для признания его результатов необходима явка более половины граждан страны, имеющих право голоса.

По неофициальным данным словацкого управления статистики, 97% участников голосования поддержали изменения в конституцию. Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что выступает за поиск консенсуса между политическими партиями в вопросе проведения досрочных выборов в парламент.