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35 минут назад

ТА3: референдум об изменениях в конституцию Словакии признают недействительным

Газета.Ruиещё 2

Референдум об изменениях в конституцию Словакии признают недействительным из-за низкой явки. Об этом сообщает телеканал ТА3 со ссылкой на Государственное управление статистики.

Референдум в Словакии признают недействительным
Фото: DepositphotosDepositphotos

Согласно предварительным данным, приводимым телеканалом, в референдуме о внесении изменений в Конституцию для возможности досрочно прекращать полномочия парламента приняли участие около 27,26% граждан, однако для признания его результатов необходима явка более половины граждан страны, имеющих право голоса.

По неофициальным данным словацкого управления статистики, 97% участников голосования поддержали изменения в конституцию. Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что выступает за поиск консенсуса между политическими партиями в вопросе проведения досрочных выборов в парламент.

По ее словам, она считает целесообразным организацию голосования в первой половине года — мае-июне, — но согласна и с их назначением на сентябрь.

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