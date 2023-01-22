«Позорный цирк»: французский политик осудил новую просьбу Зеленского

Ситуация, в которой украинский лидер Владимир Зеленский требует у Франции танки Leclerc как можно скорее, напоминает «позорный цирк», сообщает РИА Новости со ссылкой на французского политика и лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо.

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«Зеленский сообщает Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: "нужно быстрее!". Мы его приспешники, получается? Он нам скоро свистеть начнет? Нужно прекратить этот позорный цирк!», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что Париж рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc. Кроме того, отправить танки Украине может Германия. Власти готовы поставить Киеву 19 своих старых танков Leopard 2. Их используют немецкие военные на учениях для имитации противника. Всего у Германии насчитывается 312 танков Leopard двух модификаций. Из них 99 машин в прошлом году проходили профилактику и ремонт, а еще один подлежит списанию.