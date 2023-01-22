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22 минуты назад

Глава Минобороны Германии пообещал приехать на Украину в течение месяца

Елена Прошина

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил изданию Bild am Sonntag, что возможно в течение ближайшего месяца совершит визит на Украину.

Глава Минобороны Германии пообещал приехать на Украину в течение месяца
Фото: ТАССТАСС

По его словам, решение не окончательное.

«Но, несомненно, то, что я скоро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», ― заявил глава Министерства обороны Германии, отвечая на вопрос о его ближайших поездках и визитах.

Ранее министр сообщил, что участникам встречи на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось принять решение о передаче Киеву танков Leopard 2. По словам Писториуса, мнения союзников по поводу поставок боевых машин расходятся. Глава военного ведомства заверил, что Берлин не единственный, кто выступает против отправки такой военной техники Украине.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре заявил, что ФРГ должна «оставаться в стороне», но при этом «вникать в позиции обеих сторон». Как считает парламентарий, немцы не должны больше направлять оружие против Москвы.

Власти ФРГ готовы поставить Киеву 19 своих старых танков Leopard 2. Их используют немецкие военные на учениях для имитации противника. Всего у Германии насчитывается 312 танков Leopard двух модификаций. Из них 99 машин в прошлом году проходили профилактику и ремонт, а еще один подлежит списанию.

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