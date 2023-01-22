Глава Минобороны Германии пообещал приехать на Украину в течение месяца

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил изданию Bild am Sonntag, что возможно в течение ближайшего месяца совершит визит на Украину.

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По его словам, решение не окончательное.

«Но, несомненно, то, что я скоро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», ― заявил глава Министерства обороны Германии, отвечая на вопрос о его ближайших поездках и визитах.

Ранее министр сообщил, что участникам встречи на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось принять решение о передаче Киеву танков Leopard 2. По словам Писториуса, мнения союзников по поводу поставок боевых машин расходятся. Глава военного ведомства заверил, что Берлин не единственный, кто выступает против отправки такой военной техники Украине.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре заявил, что ФРГ должна «оставаться в стороне», но при этом «вникать в позиции обеих сторон». Как считает парламентарий, немцы не должны больше направлять оружие против Москвы.