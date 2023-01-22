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35 минут назад

Байден молча ушел после вопроса о поставках Украине танков

Lenta.ru

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос о сроках поставки Киеву танков Leopard 2 и молча ушел. Об этом сообщает Telegraph.

Байден молча ушел после вопроса о поставках Украине танков
Фото: ТАССТАСС

«Украина получит всю необходимую помощь», — сказал американский лидер журналисту, поинтересовавшемуся, поддерживает ли он идею Польши отправить Leopard Киеву.

Однако на вопрос о том, когда Украина получит танки, Байден не ответил, после чего быстрым шагом направился к выходу.

20 января страны НАТО не смогли принять решение по отправке Leopard на Украину в ходе встречи глав военных ведомств на базе Рамштайн. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, есть веские причины для поставок танков, и есть веские причины против.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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