Байден молча ушел после вопроса о поставках Украине танков

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос о сроках поставки Киеву танков Leopard 2 и молча ушел. Об этом сообщает Telegraph.

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«Украина получит всю необходимую помощь», — сказал американский лидер журналисту, поинтересовавшемуся, поддерживает ли он идею Польши отправить Leopard Киеву.

Однако на вопрос о том, когда Украина получит танки, Байден не ответил, после чего быстрым шагом направился к выходу.