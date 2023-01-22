Партия Порошенко потребовала установить полный контроль за закупками для ВСУ

На Украине сопредседатель фракции партии бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко после сообщений о мародерстве и коррупции со стороны руководства Министерства обороны страны в Telegram-канале потребовала установить полный контроль за закупками для Вооруженных сил Украины.

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«Антикоррупционным органам следует не имитировать бурную деятельность и борьбу с ошибками в декларациях и с премиями, а заняться непосредственными обязанностями — борьбой с коррупцией и злоупотреблениями во время войны», — написала она.

Депутат заявила, что некоторые люди наживаются на войне, закупая самое необходимое для армии Украины по цене, в два-три раза выше рыночной. Геращенко назвала это преступлением, которому нет прощения. «Европейская солидарность» будет требовать полной подотчетности правительства страны парламенту и возвращения системы, с помощью которой проводятся государственные торги для закупок для украинских Вооруженных сил.