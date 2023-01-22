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21 минуту назад

Партия Порошенко потребовала установить полный контроль за закупками для ВСУ

Елена Прошина

На Украине сопредседатель фракции партии бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко после сообщений о мародерстве и коррупции со стороны руководства Министерства обороны страны в Telegram-канале потребовала установить полный контроль за закупками для Вооруженных сил Украины.

Партия Порошенко потребовала установить полный контроль за закупками для ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Антикоррупционным органам следует не имитировать бурную деятельность и борьбу с ошибками в декларациях и с премиями, а заняться непосредственными обязанностями — борьбой с коррупцией и злоупотреблениями во время войны», — написала она.

Депутат заявила, что некоторые люди наживаются на войне, закупая самое необходимое для армии Украины по цене, в два-три раза выше рыночной. Геращенко назвала это преступлением, которому нет прощения. «Европейская солидарность» будет требовать полной подотчетности правительства страны парламенту и возвращения системы, с помощью которой проводятся государственные торги для закупок для украинских Вооруженных сил.

Также «Европейская солидарность» хочет добиться создания следственной комиссии, которое расследует закупки для украинской армии в 2022 году. Отмечается, что любое напоминание о необходимости парламентского контроля над бюджетом государства и технической помощью партнеров «влечет за собой настоящую истерику власти».

В мире,Ирина Геращенко,Петр Порошенко,
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