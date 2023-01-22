В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
37 минут назад

В США заявили о серьезной трещине в единстве стран НАТО по Украине

Lenta.ru

Нерешительность Германии с отправкой танков Leopard Украине является критическим вызовом для единства Запада, поэтому президент США Джо Байден не может сидеть сложа руки перед лицом этой угрозы, пишет газета The Washington Post (WP).

В США заявили о серьезной трещине в единстве стран НАТО по Украине
Фото: ТАССТАСС

Автор напомнил, что Германия не хочет поставлять Киеву танки. «Отказ Германии одобрить передачу Украине несколько десятков тяжелых боевых танков показал первую серьезную трещину в когда-то сплошном фронте НАТО», — пишет издание. Газета назвала нерешительность ФРГ слабым местом, которое президент России Владимир Путин может использовать не только в зоне специальной операции (СВО), но и в политике.

«На карту поставлено не только выживание Украины, но и лидерство, трезвое мышление в Вашингтоне и Берлине. Нерешительность ФРГ является критическим вызовом для единства Запада, Байден не может сидеть сложа руки перед лицом этого», — заявили журналисты.

Ранее стало известно, что союзники Германии пока не смогли убедить ее разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard, Берлин взял дополнительное время для раздумий. Вопрос был ключевым на повестке восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в ФРГ.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители