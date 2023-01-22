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14 минут назад

Премьер Швеции назвал сжигание Корана у посольства Турции актом неуважения

ТАССиещё 1

Акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме, которая прошла в субботу, является актом неуважения по отношению к мусульманам. Такое мнение выразил в воскресенье на своей странице в Twitter премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Премьер Швеции отреагировал на сжигание Корана у посольства Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, необязательно уместно. Сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло сегодня в Стокгольме", - отметил он.

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Очередная акция лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана с публичным сожжением Корана прошла перед посольством Турции в оцепленной полицией зоне в "Дипломатическом городке" в Стокгольме. Палудан в своей речи критиковал НАТО, Турцию и президента этой страны Тайипа Эрдогана, он также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Партия основана Палуданом в 2017 году, он известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube: политик публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации всех "незападных лиц, которым предоставлено убежище".

МИД Турции в субботу распространил заявление, в котором решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме у здания турецкого посольства. Ведомство назвало это "открытым нарушением Швецией подписанного трехстороннего (также с участием Финляндии - прим. ТАСС) меморандума [о вступлении в НАТО]". МИД еще раз призвал Швецию предпринять конкретные шаги для выполнения обязательств по противодействию терроризму, закрепленных в меморандуме.

Ранее о необходимости принятия властями Швеции мер для недопущения акций, направленных против Турции, и нападок на ислам заявил глава управления президента Турции по коммуникациям Фахреттин Алтун. Он добавил, что акция, организованная перед посольством в Швеции, является очередным примером пропагандистской деятельности Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.

В мире,Расмус Палудан,Рабочая партия Курдистана,НАТО,МИД Турции,
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