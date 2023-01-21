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18 минут назад

Норвежский адвокат заявил, что оштрафованные за форму с триколором российские моряки не нарушали закон

Деловая газета "Взгляд"

Оштрафованные в городе Киркенес за ношение камуфляжного костюма с эмблемой триколора российские моряки не нарушали местное законодательство, поскольку это была не военная форма, заявил норвежский адвокат Бернт Хейберг.

В Норвегии отреагировали на штраф российским морякам за форму с триколором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Адвокат объяснил, что в Норвегии запрещается носить униформу без разрешения или носить что-то, что может быть ошибочно принято за униформу, пишет «Газета.Ru».

Хайберг отметил, что у россиян не было никаких военных знаков отличия или наград, то есть принять их за военных не могли. По словам адвоката, полиция не имела права штрафовать их, моряки должны были отказаться от штрафов и обратиться в суд.

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Он также подчеркнул, что ношение на одежде российского флага и названия страны не может считаться уголовным преступлением.

Ранее в норвежском Киркенесе оштрафовали двух российских моряков за ношение рабочей формы с триколором. По мнению прокуратуры, это могло «создать дискомфорт» для местных жителей и беженцев с Украины.

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