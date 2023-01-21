В МИД Швеции прокомментировали сожжение Корана в Стокгольме

В ответ на заявление властей Анкары, осудивших акцию с сожжением Корана, министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём назвал эту провокацию "ужасной", напомнив, однако, что в Швеции существует свобода выражения мнений.

"Исламофобские провокации ужасны, - написал на своей странице в соцсетях Билльстрём. - В Швеции существует далеко идущая свобода выражения мнений, но это не означает, что шведское правительство или я сам поддерживаем высказанные убеждения", - цитирует министра РИА Новости.

Эти слова министр счел нужным написать в ответ на сообщение портала Nordic News о публичном сожжении лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом Корана у здания посольства Турции в Стокгольме. Издание сообщает, что эту акцию Палудан провел в субботу в 16.00 по московскому времени.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал "подлой и расистской" акцию, разрешенную властями Швеции. По мнению министра, "проявление ненависти, ксенофобии и расизма не имеет ничего общего со свободой слова". Он также заявил, что акция вызовет "резко негативную реакцию во всем мире".

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал решение шведских властей разрешить публичное сожжение священной книги мусульман "современным варварством" и "преступлением ненависти". Подобную акцию, заявил Калын, "мы решительно осуждаем… и расцениваем как поощрение ненависти против ислама", цитирует чиновника телеканал NTV.

Министр обороны Турции Хулуси Акар, в свою очередь, отменил намеченный на 27 января визит в Анкару своего шведского коллеги Пола Йонсона, так как "в нем уже нет смысла".