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7 минут назад

Экс-сотрудник Белого дома: Польша готовит солдат к оккупации Западной Украины

Ura.Ruиещё 1

Польша может организовать масштабную мобилизацию, подготовив силы для оккупации Западной Украины. Об этом заявил сотрудник Белого дома при администрации 40-го президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

В США раскрыли намерения Польши оккупировать Западную Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Будет ли это сделано для защиты от (России — прим. URA.RU) или для оккупации Западной Украины, на которую все еще претендует Польша. Неизвестно», — заявил Робертс, его слова приведены на официальном сайте политика.

Заявление Робертса было связано с недавними сообщениями в польских медиа об увеличении численности армии с целью захвата территорий Украины.

Арестович усомнился в возможности победы Украины

Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов ранее назвал вероятным вторжение польской армии на территории Западной Украины. Кроме того, бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор также сообщил о подобных замыслах польского правительства, подчеркнув, что НАТО не станет оказывать в таком случае поддержку полякам. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Западная Украина является для Польши желанным приобретением, несмотря на завесу красивых слов о вечном братстве, слова политика приводит «Ридус».

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