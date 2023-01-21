В Сети обратили внимание, что президент Украины Владимир Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце правой руки.

Агентство Reuters опубликовало фотографию с траурной церемонии прощания с погибшими сотрудниками МВД Украины во время крушения вертолета. Политолог Алексей Чеснаков обратил внимание, что Владимир Зеленский, присутствовавший на похоронах, стал носить кольцо на среднем пальце правой руки.

«Следите за пальцами. И за кольцами», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.