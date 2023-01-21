В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
6 минут назад

Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце

Деловая газета "Взгляд"

В Сети обратили внимание, что президент Украины Владимир Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце правой руки.

Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Агентство Reuters опубликовало фотографию с траурной церемонии прощания с погибшими сотрудниками МВД Украины во время крушения вертолета. Политолог Алексей Чеснаков обратил внимание, что Владимир Зеленский, присутствовавший на похоронах, стал носить кольцо на среднем пальце правой руки.

Жена Зеленского рассказала, почему он носит зеленую футболку

«Следите за пальцами. И за кольцами», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что ее муж вынужден носить оливково-зеленую футболку, а последний раз в пиджаке и при галстуке она его видела 24 февраля.

В мире,Владимир Зеленский,Алексей Чеснаков,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители