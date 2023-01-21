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37 минут назад

Сотрудницы эскорта сообщили подробности работы во время форума в Давосе

Илья Родин

Сотрудницы эскорт-агентств рассказали в интервью газете Daily Mail о «темной стороне» экономического форума в Давосе.

Сотрудницы эскорта сообщили подробности работы во время форума в Давосе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что количество представительниц сферы интим-услуг в Давосе значительно возрастает во время проведения там экономического форума. Крупные предприниматели и видные политики приглашают эскортниц из различных агентств.

«Давос - это власть, деньги и секс, и все трое - хорошие партнеры в постели», заявила элитная эскортница Саломе.

Она призналась, что находилась в Германии, когда начался форум. Постоянный клиент позвонил ей и пригласил в Швейцарию. Он оплатил перелет на частном самолете и отличный номер в гостинице.

Саломе подчеркнула, что у нее есть степень по философии и немецкой литературе. Мужчины хорошо проводят с ней время не только в сексуальном, но и в интеллектуальном плане.

Уточняется, что сфера интим-услуг в Швейцарии легализована. Девушки платят налоги и проходят регулярные медицинские осмотры.

В специализированных агентствах заметили, что начали получать заявки на услуги эскортниц за несколько месяцев до начала форума.

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