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16 минут назад

Депутат Штрак-Циммерманн поздравила Путина после отказа Шольца передать ВСУ Leopard

Газета.Ruиещё 1

Председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что российского президента Владимира Путина можно поздравить с отказом Германии передать на Украину танки Leopard. Об этом сообщает n-tv.

В Германии поздравили Путина после отказа Шольца поставить танки Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Президента Путина можно поздравить в связи с тем, что не удалось принять решение по танкам", — сказала политик.

По словам Штрак-Циммерманн, позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по данному вопросу производит впечатление, что страна не готова принимать активное участие в поддержке Украины.

Ранее Business Insider со ссылкой на источники сообщал, что бывшая глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт запретила инвентаризацию находящихся на вооружении страны танков Leopard за неделю до ухода со своего поста.

Ламбрехт запретила проверку танков Leopard перед встречей в Рамштайне

Согласно информации источников, Ламбрехт хотела отвести от канцлера Германии Олафа Шольца подозрения в нежелании отправлять танки Киеву в связи с тем, что "подсчет бундесвером боеспособных танков мог быть интерпретирован как готовность их поставлять".

В мире,Кристина Ламбрехт,Олаф Шольц,Владимир Путин,Бундестаг,
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