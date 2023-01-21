В Германии поздравили Путина после отказа Шольца поставить танки Киеву

Председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что российского президента Владимира Путина можно поздравить с отказом Германии передать на Украину танки Leopard. Об этом сообщает n-tv.

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"Президента Путина можно поздравить в связи с тем, что не удалось принять решение по танкам", — сказала политик.

По словам Штрак-Циммерманн, позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по данному вопросу производит впечатление, что страна не готова принимать активное участие в поддержке Украины.

Ранее Business Insider со ссылкой на источники сообщал, что бывшая глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт запретила инвентаризацию находящихся на вооружении страны танков Leopard за неделю до ухода со своего поста.