Вучич анонсировал обращение к нации по вопросу Косова и Метохии

"Вчера был один из самых тяжелых дней для нашей страны, и я никогда не прятался от людей в Сербии, когда происходят такие вещи. Нас ожидают трудности и проблемы, с которыми мы столкнемся в будущем, поэтому нам нужно единство. <...> Всем вам, дорогие наши граждане, я расскажу обо всем, обо всех темах, обо всех проблемах, с которыми мы столкнулись, и о выборе, который нам предстоит, в понедельник во второй половине дня. Мы сохраним и защитим Сербию", - заявил Вучич в опубликованном видео.