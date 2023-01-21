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16 минут назад

Вучич анонсировал обращение к нации по вопросу Косова и Метохии

ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал обращение к нации по вопросу Косова и Метохии. Об этом сербский лидер сообщил в субботу в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Вучич анонсировал обращение к нации по вопросу Косова и Метохии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вчера был один из самых тяжелых дней для нашей страны, и я никогда не прятался от людей в Сербии, когда происходят такие вещи. Нас ожидают трудности и проблемы, с которыми мы столкнемся в будущем, поэтому нам нужно единство. <...> Всем вам, дорогие наши граждане, я расскажу обо всем, обо всех темах, обо всех проблемах, с которыми мы столкнулись, и о выборе, который нам предстоит, в понедельник во второй половине дня. Мы сохраним и защитим Сербию", - заявил Вучич в опубликованном видео.

Ранее Вучич заявил, что сделал все возможное для защиты Сербии, и будет продолжать это делать "еще некоторое время".

20 октября в интервью телеканалу Prva TV Вучич заявлял, что готов оставить свой пост ради того, чтобы не признавать независимость Косова. По его мнению, если требуемое Западом решение по Косову будет унизительным или таким, что лично глава государства не сможет его принять, он подаст в отставку, и это даст Сербии выигрыш во времени от шести до девяти месяцев.

В мире,Александар Вучич,
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