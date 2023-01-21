Кандидату в президенты Чехии пришло письмо с угрозами

Долларовый миллиардер, кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил, что его жене прислали письмо с угрозами и вложенным в конверт боевым патроном. Об инциденте он рассказал в субботу на брифинге, передает РИА Новости.

«Сегодня утром охрана передала мне конверт, адресованный моей жене Монике, в нем был боевой патрон и анонимное послание, полное угроз», - сказал Бабиш.

По его словам, речь идет о «запугивании кандидата в президенты и членов его семьи, чего не должно быть в свободном обществе». Бабиш сообщил о письме в полицию, началось расследование.

Политик также заявил, что это не первый случай агрессии против его семьи. В пятницу в сопровождении супруги он совершал поездку по стране. В городе Яблонце-над-Нисоу толпа принялась оскорблять супругов и «чуть не смяла».

«Это ненормально, что наши сограждане боятся поддержать меня, потому что в их адрес несутся оскорбления и угрозы», - сказал Бабиш.

Он отметил, что обратился к своего сопернику по выборам генералу Петру Павелу, а также к лидерам правящих партий с просьбой призвать своих сторонников не нападать на избирателей, имеющих иные политические воззрения.

В Чехии 13-14 января состоялся первый тур президентских выборов. Экс-глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел получил 35,4% голосов избирателей и занял первое место. Экс-премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш с 34,99% занял второе место.

Оба вышли во второй тур выборов, который состоится 27-28 января.