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14 минут назад

Япония захотела добиться переговоров с Россией по рыболовству у Курил

Lenta.ru

Токио будет добиваться переговоров по промыслу для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов, заявили РИА Новости в посольстве Японии в Москве.

Япония захотела переговоров с Россией по связанному с Курилами вопросу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 19 января Япония получила уведомление, что Россия не может согласовать сроки проведения консультаций по вопросам, связанным с выполнением Соглашения между странами о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года.

Посольство подчеркнуло, что с момента заключения соглашения стороны поддерживали и развивали промысел вокруг южных островов Курильской гряды.

«Учитывая эту историю, прискорбно, что в нынешний раз российская сторона предприняла такие шаги», — отметили в дипмиссии.

Япония продолжит требовать проведения ежегодных консультаций о ходе выполнения соглашения для осуществления промысла в как можно более ранние сроки в 2023 году.

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Ранее агентство Kyodo сообщило, что Россия впервые за 22 года отказалась проводить консультацию с Японией по условиям ведения японскими рыбаками промысла в водах у Курильских островов, что негативно отразится на улове в ближайшие месяцы. По данным агентства, причиной произошедшего стали ухудшающиеся отношения между странами на фоне антироссийских санкций.

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