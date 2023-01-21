Япония захотела переговоров с Россией по связанному с Курилами вопросу

Токио будет добиваться переговоров по промыслу для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов, заявили РИА Новости в посольстве Японии в Москве.

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Отмечается, что 19 января Япония получила уведомление, что Россия не может согласовать сроки проведения консультаций по вопросам, связанным с выполнением Соглашения между странами о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года.

Посольство подчеркнуло, что с момента заключения соглашения стороны поддерживали и развивали промысел вокруг южных островов Курильской гряды.

«Учитывая эту историю, прискорбно, что в нынешний раз российская сторона предприняла такие шаги», — отметили в дипмиссии.

Япония продолжит требовать проведения ежегодных консультаций о ходе выполнения соглашения для осуществления промысла в как можно более ранние сроки в 2023 году.