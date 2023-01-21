Устроившая истерику на конкурсе «Мисс Вселенная» украинка обвинила россиянку

«Некоторые комментаторы меня осудили, мол, я повела себя некорректно для представительницы конкурса «Мисс Вселенная». На видео заметно, что я никого не хватала за руку. Россиянка спросила, мол, можно ли здесь встать. Я сказала «нет», — заявила Апанасенко.