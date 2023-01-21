Устроившая истерику на конкурсе «Мисс Вселенная» украинка обвинила россиянку

Украинская участница конкурса «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко заявила, что никого не хватала за руку, а просто отказала сопернице из России Анне Линниковой в просьбе встать рядом. Ее заявление цитирует издание Star Hit.
«Некоторые комментаторы меня осудили, мол, я повела себя некорректно для представительницы конкурса «Мисс Вселенная». На видео заметно, что я никого не хватала за руку. Россиянка спросила, мол, можно ли здесь встать. Я сказала «нет», — заявила Апанасенко.
Она отметила, что считает ситуацию странной и не понимает мотивацию Линниковой.
Виктория Апанасенко не захотела стоять рядом на фото с участницей конкурса из России. СМИ сообщили, что она схватила за руку другую конкурсантку, чтобы та также не уступила место. Россиянка Линникова прошла в полуфинал конкурса, сообщает «Общественное телевидение России».