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33 минуты назад

Додон назвал опасными призывы президента Молдавии к вхождению в НАТО

ТАССиещё 1

Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал опасными призывы действующего президента республики Майи Санду к вхождению в НАТО. Так он прокомментировал в своем Telegram-канале в субботу интервью Санду газете Politico.

Додон высказался о призывах президента Молдавии к вхождению в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Санду продолжает втягивать Молдову в НАТО, вопреки прописанному в конституции нейтралитету. <...> Она действует по приказу своих заокеанских хозяев против интересов страны и народа, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдовы. Наши граждане хотят сохранения нейтралитета и мира, о чем свидетельствуют результаты многочисленных опросов общественного мнения, и они никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России", - написал Додон.

В интервью Politico Санду заявила о важности укрепления оборонного потенциала Молдавии в контексте событий на Украине. Она также считает, что надежную защиту республике может гарантировать только НАТО, однако отметила, что присоединение к военному блоку должны поддержать граждане страны.

Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе также действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года открылось бюро по связям с НАТО.

Ранее Санду также выразила заинтересованность в поддержке со стороны НАТО реформ в стране и модернизации молдавской армии. Эту позицию поддерживают и другие проевропейские политики, которые считают, что статус нейтралитета был "навязан" Молдавии после приднестровского конфликта и не должен мешать взаимодействию с блоком. Активизацию сотрудничества с Североатлантическим альянсом критикует оппозиция.

В мире,Игорь Додон,НАТО,
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