В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
16 минут назад

NZZ: Зеленская заявила, что украинский президент носит зеленую футболку вынужденно

Ura.Ru

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, что ее муж носит зеленую футболку вынужденно, потому что не мог переодеться первые несколько дней после начала спецоперации. Такое заявление она сделала в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Жена Зеленского рассказала, почему он носит зеленую футболку
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Ношение такой одежды было просто необходимостью первые несколько дней после нападения. В последний раз я видела своего мужа в костюме и галстуке 24 февраля», — рассказала Зеленская.

Так она прокомментировала вопрос журналиста издания о том, был ли образ Зеленского продуман заранее.

«Кажется, в действиях украинского руководства ничего не пущено на самотек. Оливково-зеленая футболка вашего мужа выглядит в военном стиле, но не как военная», — предположил журналист.

Первая леди Украины также отметила, что ее муж не носит военную форму, потому что он не военный человек.

Зеленского раскритиковали из-за внешнего вида на встрече с Байденом

Россия проводит специальную военную операцию для помощи мирному населению Донбасса с 24 февраля 2022 года. В цели российской армии входит денацификация и демилитаризация Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что боевые действия не ведутся против мирных граждан Украины, и направлены только на объекты военной инфраструктуры.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители