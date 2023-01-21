Жена Зеленского рассказала, почему он носит зеленую футболку

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, что ее муж носит зеленую футболку вынужденно, потому что не мог переодеться первые несколько дней после начала спецоперации. Такое заявление она сделала в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

«Ношение такой одежды было просто необходимостью первые несколько дней после нападения. В последний раз я видела своего мужа в костюме и галстуке 24 февраля», — рассказала Зеленская.

Так она прокомментировала вопрос журналиста издания о том, был ли образ Зеленского продуман заранее.

«Кажется, в действиях украинского руководства ничего не пущено на самотек. Оливково-зеленая футболка вашего мужа выглядит в военном стиле, но не как военная», — предположил журналист.

Первая леди Украины также отметила, что ее муж не носит военную форму, потому что он не военный человек.