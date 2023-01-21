Зеленский пришел на похороны погибшего при крушении вертолета главы МВД

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой пришел на похороны главы МВД Украины Дениса Монастырского и других сотрудников ведомства, погибших при крушении вертолета в Броварах под Киевом. Кадры с траурного мероприятия опубликованы в Telegram-канале Klymenko Time.

Фото: ТАСС ТАСС

На кадрах видно, как украинский президент вместе с женой проходят к гробу и возлагают цветы. Затем украинский лидер подошел к родственникам погибшего, с которыми у него завязался разговор.

О падении вертолета в районе детского сада в Броварах стало известно утром 18 января. В результате крушения на месте авиакатастрофы начался пожар. Позже МВД Украины опубликовало перечень погибших пассажиров вертолета. В нем находились Монастырский, первый заместитель министра МВД Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощница главы ведомства Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко и фотограф Николай Анацкий. Кроме того, погибли два пилота.