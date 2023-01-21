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19 минут назад

Майя Санду заявила, что идут «серьезные дискуссии» о вступлении Молдавии в НАТО

Илья Родин

В Молдавии проходят дискуссии о том, что стране следует отказаться от конституционно закрепленного нейтралитета и вступить в «более крупный альянс», рассказала президент республики Майя Санду. Об этом пишет Politico.

Санду: Молдова начала «серьезные дискуссии» о вступлении в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что журналисты спросили Санду о возможном вступлении Молдавии в Североатлантический альянс.

«Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это в одиночку или нам следует стать частью более крупного альянса», - пояснила глава республики.

Санду уточнила, что в случае, если нация придет к выводу о необходимости отказа от нейтралитета, это должно произойти посредством демократических механизмов.

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Автор статьи напомнил, что самым большим препятствием для вступления Молдавии в блок является нахождение в Приднестровье российской военной базы.

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