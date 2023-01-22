В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
56 минут назад

Во Франции испугались популярности романа о политике Путина

Lenta.ruиещё 4

Во Франции стал популярным роман «Кремлевский волшебник» (Le Mage Du Kremlin) писателя и журналиста Джулиано да Эмполи, что вызвало озабоченность критиков, пишет The New York Times (NYT).

Глава нового российского региона заявил о постоянном общении с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, роман, исследующий работу российского правительства и якобы объясняющий политику президента России Владимира Путина, был опубликован в феврале 2022 года и продан во Франции тиражом более 430 тысяч экземпляров. По мнению критиков, вымышленный персонаж, глава государства, в романе вызывает симпатию. Журналисты обвинили Францию в том, что она лояльна к России. По их словам, это отражено в позиции президента Эммануэля Макрона, который признает, что Россия является сильной державой и остается частью европейского континента.

Критики испугались популярности романа. По их словам, он может еще больше изменить позицию Парижа, который и так ругают за снисходительное отношение к России. «В книге представлен симпатичный портрет российского лидера, что вызывает опасения, это может повлиять на национальную политику в отношении конфликта на Украине», — пишет издание.

Ранее Макрон заявил, что считает необходимым сохранять прямой диалог с Владимиром Путиным.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Правительство РФ,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители