Глава нового российского региона заявил о постоянном общении с Путиным

По данным издания, роман, исследующий работу российского правительства и якобы объясняющий политику президента России Владимира Путина, был опубликован в феврале 2022 года и продан во Франции тиражом более 430 тысяч экземпляров. По мнению критиков, вымышленный персонаж, глава государства, в романе вызывает симпатию. Журналисты обвинили Францию в том, что она лояльна к России. По их словам, это отражено в позиции президента Эммануэля Макрона, который признает, что Россия является сильной державой и остается частью европейского континента.