Жители Китая готовятся к встрече Нового года

Неделя выходных, приуроченных к Чуньцзе - Празднику Весны, традиционному китайскому Новому году, началась в субботу в Китае. Закрылись государственные учреждения, компании и банки. При исполнении остаются лишь полиция, пожарные и другие экстренные службы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Миллионы людей отмечают в субботу первую в череде новогодних гуляний красную дату народного календаря - "чуси", или канун праздника. Китайцы в материковом Китае, Гонконге и Макао, на Тайване, в странах Юго-Восточной Азии и повсюду в мире - готовятся встретить в полночь наступление года Кролика. После трехлетних карантинных ограничений власти сняли многие запреты - работают многие рестораны, торговые центры.

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Как показал проведенный ТАСС мини-опрос, многие пекинцы планируют встречать праздник дома, в семейном кругу. Тем более, что немало семей и родственных кланов наконец получили возможность собраться вместе, съехавшись из разных мест. По традиции люди к празднику тщательно убирают жилье, лепят пельмени с разнообразной начинкой - мясной, овощной, из морепродуктов. На юге вместо пельменей едят "няньгао" - рисовые колобки, название которых, примерно переводимое как "выше из года в год", также воспринимается как доброе пожелание в отношении прибыли или зарплаты.

С праздничным приветствием на китайском языке выступил посол РФ в КНР Игорь Моргулов. В размещенном на сайте посольства и в соцсетях ролике дипломат вырезает из красной бумаги иероглиф "фу" - "счастье" и наклеивает его на двери самой "китайской" постройки на территории миссии - "Красной фанзы", между парными красными бумажными полосками с написанными добрыми пожеланиями - "дуйлянь".

Особенно ответственно относятся к соблюдению праздничных ритуалов в деревнях. Те, кто верит в приметы, стараются не пользоваться в этот день ножами и ножницами - можно "счастье отрезать". Самый популярный цвет - красный, цвет праздника. Детям вручают "хунбао" - красные конвертики с деньгами на игрушки и сладости.