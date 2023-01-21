В Турции сообщили об отмене визита министра обороны Швеции

Визит шведского министра обороны в Турцию отменен и «больше не имеет значения или смысла». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает телеканал Haberturk.

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Отмена визита произошла после того, как в Стокгольме протестующие курды на импровизированной виселице повесили манекен Эрдогана.

«На данный момент визит министра обороны Швеции Джонсона в Турцию 27 января больше не имеет никакого значения или смысла. Поэтому мы отменили визит», - сказал министр национальной обороны.

Глава минобороны Швеции Пол Йонсон планировал приехать в Турцию, чтобы обсудить заявку Стокгольма на членство в НАТО. Анкара не ратифицировала этот документ, поскольку ее не устраивает деятельность в Швеции представителей Рабочей партии Курдистана (РПК).