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5 минут назад

В Турции сообщили об отмене визита министра обороны Швеции

Майк Габриелян

Визит шведского министра обороны в Турцию отменен и «больше не имеет значения или смысла». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает телеканал Haberturk.

В Турции сообщили об отмене визита министра обороны Швеции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмена визита произошла после того, как в Стокгольме протестующие курды на импровизированной виселице повесили манекен Эрдогана.

«На данный момент визит министра обороны Швеции Джонсона в Турцию 27 января больше не имеет никакого значения или смысла. Поэтому мы отменили визит», - сказал министр национальной обороны.

Глава минобороны Швеции Пол Йонсон планировал приехать в Турцию, чтобы обсудить заявку Стокгольма на членство в НАТО. Анкара не ратифицировала этот документ, поскольку ее не устраивает деятельность в Швеции представителей Рабочей партии Курдистана (РПК).

Ситуация усугубилась на прошлой неделе, когда в Стокгольме прошла акция в поддержку РПК. Сторонники организации, которая в Турции признана террористической, выкрикивали ругательства в адрес Эрдогана и повесили за ноги манекен, похожий на политика.

В мире,Хулуси Акар,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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