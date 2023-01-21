Карл III планирует нарушить на коронации многовековые традиции

Король Великобритании Карл III планирует надеть на коронацию военную форму. Тем самым он нарушит многовековую традицию, согласно которой государь должен быть одет в шелковые чулки и бриджи, пишет газета The Sun со ссылкой на источники.

Старшие помощники монарха считают, что бриджи выглядят «слишком устаревшими». Карл же, в свою очередь, желает, чтобы его коронация представляла «современную монархию 21 века», уточнил источник.

Собеседник издания отметил, что принц Гарри и его жена Меган Маркл предположительно будут приглашены на коронацию, но, сославшись на вескую причину, предпочтут не присутствовать.

Вместе с тем, подчеркнул источник, в апреле королевская семья может помириться. Это произойдет в том случае, если Карл и Гарри признают свои ошибки.