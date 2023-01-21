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33 минуты назад

Карл III планирует нарушить на коронации многовековые традиции

Илья Родин

Король Великобритании Карл III планирует надеть на коронацию военную форму. Тем самым он нарушит многовековую традицию, согласно которой государь должен быть одет в шелковые чулки и бриджи, пишет газета The Sun со ссылкой на источники.

Карл III планирует нарушить на коронации многовековые традиции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Старшие помощники монарха считают, что бриджи выглядят «слишком устаревшими». Карл же, в свою очередь, желает, чтобы его коронация представляла «современную монархию 21 века», уточнил источник.

Карла III закидали яйцами в Йорке

Собеседник издания отметил, что принц Гарри и его жена Меган Маркл предположительно будут приглашены на коронацию, но, сославшись на вескую причину, предпочтут не присутствовать.

Вместе с тем, подчеркнул источник, в апреле королевская семья может помириться. Это произойдет в том случае, если Карл и Гарри признают свои ошибки.

Напомним, что коронация Карла III запланирована на 6 мая 2023 года. Вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его жена Камилла. Торжественное мероприятие пройдет в Вестминстерском аббатстве.

В мире,принц Гарри,
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