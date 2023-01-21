На Украине захотели лишить наград артистов-«предателей»

На Украине захотели лишить государственных наград артистов, которые «зарекомендовали себя как предатели». Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, сообщил в Telegram министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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По словам главы Минкульта, документ был подготовлен депутатами по наработкам министерства.

Министр также отметил, что вместе с нардепами в рабочей группе готовится закон про дальнейшую деколонизацию, суверенизацию и избавление культурного пространства от тоталитарного прошлого. В частности, Ткаченко упомянул подготовленный министерством закон о «депушкинизации» — выведения из реестра монументов советского и тоталитарного прошлого.