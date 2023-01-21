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33 минуты назад

В ЦАР назвали преждевременными выводы о покушении на главу Русского дома

Lenta.ru

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости назвал преждевременными выводы по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого.

В ЦАР назвали преждевременными выводы о покушении на главу Русского дома
Фото: СоцсетиСоцсети

«Расследование продолжается. Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования. Подождем выводов и посмотрим», — заявил он.

Молуа отметил, что был рад тому, что Сытый идет на поправку, подчеркнув, что надеется, что виновники произошедшего будут наказаны по всей строгости закона.

«К сожалению, я отдаю себе отчет в том, что некоторые СМИ обошли стороной этот инцидент и не осудили его по-настоящему, однако мы осуждаем эти действия», — признал он.

Нападение на Сытого произошло 16 декабря 2022 года. Руководитель российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта, в которой была взрывчатка. Она сдетонировала у него в руках.

Сытого госпитализировали. Позже его эвакуировали в Россию для дальнейшего лечения.

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