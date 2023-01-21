В офисе Зеленского назвали главное условие для мира с Россией

Киев все еще ставит главным условием для мирных переговоров с Москвой отвод войск РФ на границы 1991 года. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк , передает URA.RU со ссылкой на немецкое издание Zdf.

«Окончание конфликта связано с границами, которые были зафиксированы в международных соглашениях 1991 года», — сказал он, добавив, что Украина не нуждается в большем и не собирается претендовать на российские территории.

Издание напоминает, что высокопоставленные лица на Украине неоднократно выдвигали это условие для переговоров с российской стороной. Глава Украины Владимир Зеленский заявлял, что возвращение сторон к границам 1991 года — единственный способ завершить военный конфликт между Киевом и Москвой. Он отметил, что возвращение к границам 24 февраля 2022 года не сработает, так как у Украины не будет четкого понимания «гарантий безопасности».