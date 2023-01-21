В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
25 минут назад

Турки разозлились из-за скандального ролика украинцев

Lenta.ru

Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал злость у турок. Об этом пишет портал 100TV.

Турков взбесил скандальный ролик украинцев
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным издания, в «скандальном» ролике показана группа украинцев, при этом он подписан: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье». Видео вызвало резкую реакцию по всей Турции, особенно в курортном городе.

Отмечается, что после начала специальной военной операции России множество украинцев оказались в Турции, где местные жители оказали им гостеприимство, поэтому видеоролик тиктокеров «взбесил» всю страну. Позже аккаунт, на котором украинцы опубликовали ролик, был удален.

Ранее в Польше украинские школьники затравили преподавателя местной школы из-за ее участия в акции против «украинизации» страны. Сама преподавательница заявила, что не сделала ничего плохого.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители