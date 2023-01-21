Турков взбесил скандальный ролик украинцев

Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал злость у турок. Об этом пишет портал 100TV.

По данным издания, в «скандальном» ролике показана группа украинцев, при этом он подписан: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье». Видео вызвало резкую реакцию по всей Турции, особенно в курортном городе.

Отмечается, что после начала специальной военной операции России множество украинцев оказались в Турции, где местные жители оказали им гостеприимство, поэтому видеоролик тиктокеров «взбесил» всю страну. Позже аккаунт, на котором украинцы опубликовали ролик, был удален.