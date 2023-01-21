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36 минут назад

В ЕП заявили о нехватке лекарств в Европе

Lenta.ru

Греческий европарламентарий Мария Спираки заявила о нехватке лекарственных препаратов в Европе. Об этом пишет RT со ссылкой на обращение Спираки к Европейской комиссии (ЕК).

Европа начала страдать от нехватки лекарств
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, данная ситуация обусловлена «перебоями в производстве и поставках необходимого сырья из Китая и Индии или их снижением». Депутат подчеркнула, что существующее положение дел осложняется тем, что новая волна гриппа пришла в регион «раньше, чем ожидалось».

«В качестве возможного средства борьбы с глобальным дефицитом рассматривается повышение цен на ранее дешевые фармацевтические средства при условии, что основное бремя такой меры не ляжет на пациентов», — заявила она.

В обращении Спираки также спросила у ЕК, какие срочные меры будут приняты для решения данной проблемы.

В ноябре в Великобритании зафиксировали дефицит куриных яиц. По данным Bloomberg, в некоторых супермаркетах этот продукт исчез с полок. К такой ситуации привела вспышка птичьего гриппа в Европе и США. Птицеводы были вынуждены прибегнуть к массовой выбраковке кур.

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