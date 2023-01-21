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19 минут назад

Илон Маск озвучил последствия наступления Украины на Крым

Елена Прошина

Американский предприниматель Илон Маск посоветовал Украине воздержаться от атаки на Крым, так как подобные действия лишь усугубят конфликт с Россией, а это поставит под угрозу не только Киев, но и весь мир. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на страницу Илона Маска в Twitter.

Илон Маск озвучил последствия наступления Украины на Крым
Фото: ТАССТАСС

«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал он.

Так он прокомментировал намерения Соединенных Штатов оказать Киеву поддержку в планах вернуть Крым. Большая часть аудитории одобрила мысли Илона Маска по этому поводу и поддержала его в обсуждениях к публикации.

Ранее Илон Маск предложил смириться с принадлежностью Крыма России, а также повторно провести референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но под присмотром наблюдателей из ООН. Он также считает, что Украине пока стоит воздержаться от вступления в состав НАТО.

В мире,Илон Маск,НАТО,ООН,
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