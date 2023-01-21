В небе над югом Украины заметили неопознанный летательный аппарат. Такую информацию предоставил сервис отслеживания воздушных судов Flightradar, передает РИА Новости.

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Как говорится в сообщении, аппарат поднялся в воздух примерно в 15:30 по московскому времени. Вылет произошел в районе населенного пункта Новый Буг, Николаевская область. Затем аппарат двинулся в сторону Одесской области.

По данным сервиса, воздушное судно зафиксировали неподалеку от границы с Молдавией, затем аппарат направился к прибрежному поселку Тузлы, развернулся в сторону поселка городского типа Сарата и стал двигаться над приграничным пространством, оставив позади Тирасполь.

После этого неопознанный летательный аппарат продолжил полет над территорией Украины неподалеку от границы с Молдавией.

Flightradar уточняет, что в районе 21 часа по московскому времени неопознанный летательный аппарат зафиксировали в воздушном пространстве над территорией Кировоградской области Украины, которая граничит с Николаевской областью. Предполагается, что именно оттуда и начался маршрут воздушного судна. Затем аппарат исчез из зоны отслеживания Flightradar, его дальнейшая судьба неизвестна.