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50 минут назад

В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

Газета.Ru

В провинции Аргентины Сантьяго-дель-Эстеро в пятницу вечером было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно информации центра, эпицентр сейсмособытия находился в 24 км к северу от города Эль Ойо на глубине 600 км, в котором проживают около 2 тысяч человек. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее у берегов Мндонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Очаг располагался на глубине 48 км в Молуккском море в 154 км на северо-запад от города Тобело провинции Северное Молукку. Информации о пострадавших и разрушениях. а также об угрозе цунами, не поступало. До этого у берегов Индонезии произошло еще одно землетрясения магнитудой 6,3. Очаг находился на глубине 145 км.

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