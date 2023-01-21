В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

Согласно информации центра, эпицентр сейсмособытия находился в 24 км к северу от города Эль Ойо на глубине 600 км, в котором проживают около 2 тысяч человек. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее у берегов Мндонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Очаг располагался на глубине 48 км в Молуккском море в 154 км на северо-запад от города Тобело провинции Северное Молукку. Информации о пострадавших и разрушениях. а также об угрозе цунами, не поступало. До этого у берегов Индонезии произошло еще одно землетрясения магнитудой 6,3. Очаг находился на глубине 145 км.